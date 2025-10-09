Sette anni dopo, Ruben Loftus-Cheek gioca una partita con la maglia dell'Inghilterra

Ruben Loftus-Cheek è tornato a vestire la maglia dell'Inghilterra dopo ben 7 anni. Serata da ricordare per il centroampista, entrato al 70' della partita amichevole contro il Galles al posto di Declan Rice.

L'ultima volta che Loftus-Cheek difese i colori della sua nazionale fu nel novembre 2018, amichevole contro gli Stati Uniti a Wembley. Il milanista ha approfittato dell'assenza di Jude Bellingham. La stella del Real Madrid si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla spalla, mentre Jack Grealish nonostante il grande avvio dell'Everton è rimasto ancora fuori.

Merito delle sue prestazioni e merito di Thomas Tuchel che ne apprezza le qualità, avendolo allenato al Chelsea. Il tedesco è il tecnico col quale Loftus-Cheek ha giocato di più in carriera: 46 presenze, molte di esse da titolare. Di fatto è il tecnico che assieme a Maurizio Sarri l'ha valorizzato di più.

Per la cronaca l'Inghilterra ha vinto il derby britannico per 3-0 nella cornice di Wembley. Di Rogers, Watkins e Saka le reti.