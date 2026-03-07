Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"

Manca poco al fischio d’inizio di Gubbio-Ternana e il tecnico degli umbri Domenico Di Carlo è già concentrato sulla sfida che attende i suoi. Alla vigilia del match, l’allenatore ha voluto sottolineare la qualità dell’avversario e la necessità per il Gubbio di esprimersi al massimo.

“Prima di tutto voglio fare i complimenti alla Ternana, è una squadra di grande qualità. I loro giocatori sono molto tecnici, con esterni difensivi che spingono molto e creano molte occasioni. Per questo dovremo cercare di giocare una partita praticamente perfetta”, ha spiegato Di Carlo.

L’allenatore rossoblù ha poi ricordato la partita d’andata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con una cornice di pubblico che aveva reso l’incontro speciale. “Mi piacerebbe rivedere un match simile, perché è stata una delle partite più belle che ho visto finora in questa stagione. Mentalmente siamo pronti e il nostro obiettivo è la vittoria”, ha aggiunto.

Di Carlo ha inoltre evidenziato i progressi della squadra: “Stiamo crescendo sul campo, giochiamo con un ritmo più alto e siamo molto più dinamici. Questo ci permette di giocare con maggiore intensità e aggressività, caratteristiche fondamentali per affrontare avversari di questo livello", ha concluso.