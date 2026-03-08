Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese

Si sono concluse le gare della 31ª giornata di Serie C con fischio d’inizio alle 20:30, che hanno visto scendere in campo squadre dei gironi B e C. Nel Girone B va al Gubbio il derby umbro contro la Ternana. A decidere la sfida è stata la rete di Ghirardello, che ha regalato ai rossoblù tre punti pesantissimi. Grazie a questo successo, il Gubbio raggiunge proprio la Ternana a quota 42 punti in classifica, rendendo ancora più serrata la lotta nelle posizioni di metà graduatoria.

Nel Girone C, invece, arriva una vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Cavese, che supera il AZ Picerno nello scontro diretto. La gara si sblocca nel primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Orlando. Nel finale, con il Picerno sbilanciato alla ricerca del pareggio, arriva anche il raddoppio firmato da Giuseppe Fella in pieno recupero.

Un successo che permette ai metelliani di salire a 34 punti, portandosi a +3 proprio sul Picerno, attualmente sedicesimo. Un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa per evitare la zona playout nelle ultime giornate di campionato.

SERIE C - 31ª GIORNATA

GIRONE B

Forlì-Livorno 1-1

11' Menarini (F), 42' Peralta (L)

Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3

6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)

Carpi-Torres 1-1

63' Luciani (T), 73' Zagnoni (C)

Pianese-Pineto 1-0

55' Proietto

Domenica 8 marzo

Guidonia Montecelio-Sambenedettese 0-1

52' Eusepi

Ternana-Gubbio 0-1

40’ Ghirardello

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)

Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo

Ore 20.30 – Perugia-Pontedera

Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42*, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42*, Pianese 43**, Pineto 42, Gubbio 42*, Vis Pesaro 39*, Livorno 36**, Forlì 34*, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32*, Torres 29**, Sambenedettese 28*, Perugia 27, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più - ** due gare in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cosenza-Team Altamura 1-0

25' Beretta

Salernitana-Latina 2-1

15' Cabianca (S), 50' Lescano (S), 82' Sylla (L)

Siracusa-Giugliano 2-1

6' De Rosa (G), 26' Arditi (S), 71' Ricciardi (S)

Trapani-Crotone 1-4

11' Benedetti (T), 27' e 54' Musso (C), 44' Sandri (C), 59' Energe (C)

Domenica 8 marzo

Foggia-Potenza 0-1 58' Siatounis

Sorrento-Benevento 0-2

19' rig. e 40'+5 Salvemini

Cavese-Picerno 2-0

14' rig. Orlando, 90'+3 Fella

Lunedì 9 marzo

Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola

Ore 20.30 – Catania-Casertana

Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73*, Catania 60, Cosenza 56*, Salernitana 54*, Crotone 51*, Casertana 49, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40*, Potenza 40*, Atalanta U23 35, Cavese 34*, Sorrento 33*, Latina 32*, Picerno 31*, Giugliano 28*, Trapani 28, Siracusa 24*, Foggia 22*

N.B. - * una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1

58' Duca

Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1

26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)

Giana Erminio-Vicenza 1-3

14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)

Inter U23-Albinoleffe 0-1

71' Parlati

Novara-Pergolettese 1-1

20' Basso (N), 31' Tremolada (P)

Trento-Virtus Verona 1-0

40' Candelari

Union Brescia-Triestina 0-0

Pro Patria-Alcione Milano 1-1

58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)

Pro Vercelli-Cittadella 0-2

67' aut. Iotti, 77' Redolfi

Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva