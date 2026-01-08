Ufficiale
Guidonia Montecelio, risolto il prestito di Walter Coscia: il giocatore torna alla Gelbison
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che, a seguito di un accordo con la società Gelbison, è stato interrotto anticipatamente il prestito del centrocampista Walter Coscia.
Nell’occasione il Guidonia Montecelio 1937 Fc intende ringraziare Coscia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata per recuperare dall’infortunio subito in estate fino all’esordio nel calcio professionistico di domenica scorsa e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva.
