Valentini: "Sarei rimasto a Salerno, nessuno appoggiò la mia protesta dopo la Samp"

Marco Valentini, ex direttore sportivo della Salernitana, ha analizzato il momento dei granata in un’intervista rilasciata a La Città di Salerno. Il dirigente ha spiegato di non essere particolarmente sorpreso dall’attuale classifica, ricordando come già a inizio stagione avesse individuato le principali candidate alla promozione: "A inizio stagione ritenevo che Benevento e Catania fossero superiori e la classifica mi sta dando ragione. Sono due squadre con organici di ottimo livello per la categoria, ero certo che la corsa per la promozione diretta avrebbe riguardato solo loro", sottolineando comunque come il cammino della Salernitana non possa essere definito fallimentare, pur restando deludente rispetto alle aspettative.

Valentini è tornato poi sulla mancata battaglia legale dopo la retrocessione nello spareggio con la Sampdoria, spiegando che a suo avviso sarebbe stato necessario agire immediatamente: "Bisognava battere il ferro finché era caldo", ricordando come si fosse esposto pubblicamente già pochi giorni dopo quella gara.

Parlando delle scelte tecniche, l’ex ds ha espresso grande stima per Pasquale Marino, ritenendolo un allenatore di alto livello che avrebbe potuto dare molto alla piazza granata. Sul controverso episodio del rigore non fischiato a Soriano ha inoltre raccontato che "i calciatori, tra primo e secondo tempo, ci chiesero di non scendere in campo", scelta che lui e Marino non avallarono perché convinti che la partita potesse ancora essere riaperta.

Infine Valentini ha ricordato l’addio al club, spiegando di aver firmato inizialmente un contratto di sei mesi con la promessa di un rinnovo che poi non si è concretizzato. Nonostante ciò, ha assicurato che i rapporti con il presidente Danilo Iervolino sono rimasti buoni.