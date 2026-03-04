McTominay batte Zielinski: è suo il gol più bello del mese di febbraio in Serie A

La Lega Serie A ha reso noto sul proprio sito ufficiale che la rete di Scott McTominay è stata votata come la più bella del mese di febbraio. Il centrocampista del Napoli ha battuto con la rete contro il Genoa il sinistro di Piotr Zielinski che ha regalato la vittoria all'Inter contro la Juventus a San Valentino. Di seguito il comunicato integrale:

"Scott McTominay si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Febbraio. Il gol messo a segno dall centrocampista del Napoli nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A. La perfetta conclusione da fuori area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni il preciso sinistro di Piotr Zielinski contro la Juventus".