Cagliari, gli allievi del Master UEFA Pro in visita. Pisacane: "Un onore potervi consigliare"

Gli allievi del Master UEFA Pro – il corso per allenatori di più alta formazione in Italia – sono stati per due giorni, tra ieri e oggi, ospiti del Cagliari. Una trasferta in terra sarda per potersi confrontare direttamente con il tecnico rossoblù, Fabio Pisacane, e con il suo staff, potendone anche visionare dal vivo le metodologie di allenamento.

“Ė stato un onore – ha sottolineato l’allenatore del Cagliari - ospitare qui nel nostro centro sportivo il master UEFA Pro: appena qualche mese fa c’ero io su quei banchi, oggi mi riempie di orgoglio poter trasmettere ai colleghi la mia esperienza, le mie conoscenze, poter dare, nel mio piccolo, dei consigli. È stata una due giorni proficua, con tanti momenti di confronto, scambi di idee che sono alla base della nostra professione. A tutti i corsisti va il mio più grande in bocca al lupo”.

Per il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta – che ha guidato la delegazione di Coverciano insieme al direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri – è stata una due giorni dal sapore di casa, visto che nel 2015 ha ricoperto al Cagliari il ruolo di responsabile di settore giovanile. Insieme a loro erano presenti anche il segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, oltre ai docenti Ferretto Ferretti e Antonio Gagliardi.