Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 17:30. Cittadella e Giugliano in vantaggio

Si sono appena chiusi i primi tempi delle gare delle 17:30 valide per la 10ª giornata di Serie C. Da segnalare il vantaggio del Giugliano a Latina e del Cittadella in casa dell'Ospitaletto. In equilibrio Gubbio-Guidonia Montecelio e Pianese-Bra. Di seguito il riepilogo dei risultati e il programma completo del turno:

SERIE C, 10ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Inter U23 1-2

41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)

Novara-Arzignano Valchiampo 1-0

63’ Lanini

Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0

12' Anelli, 51' Spedalieri

Triestina-Pergolettese 1-1

37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)

In corso

Ospitaletto-Cittadella 0-1

7' Castelli

Domenica 19 ottobre

Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Lumezzane-Trento

Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio

Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia

GIRONE B

Torres-Forlì 0-2

32’ Franzolini, 81’ Macri

Livorno-Sambenedettese 2-1

61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)

In corso

Gubbio-Guidonia Montecelio 0-0

Pianese-Bra 2-2

4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Campobasso-Ternana

Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo

Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Pineto-Perugia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:30 - Carpi-Ascoli

Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

GIRONE C

Casarano-Foggia 0-2

30' Morelli, 59' D'Amico

Crotone-Monopoli 0-1

57' Scipioni

Sorrento-Cosenza 2-2

14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)

In corso

Latina-Giugliano 0-1

6' Balde

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Casertana-Siracusa

Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani

Ore 14:30 - Benevento-Potenza

Ore 14:30 - Catania-Salernitana

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese

Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno