Fiorentina, dopo Paratici un nuovo dirigente internazionale: dal mondo Ferrari arriva Picciotto

Novità in casa Fiorentina sul fronte dirigenziale. Il club viola ha ufficializzato nelle ultime ore l’addio di Enrico Peruzzo, figura storica della società che negli anni ha ricoperto diversi incarichi, fino all’ultimo ruolo di Chief Revenue Officer. Una separazione che segna la fine di un ciclo importante all’interno del club, ma che allo stesso tempo apre la strada a un nuovo assetto organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare l’area commerciale e marketing.

Parallelamente all’uscita di Peruzzo, infatti, al Viola Park è già operativo un nuovo dirigente: si tratta, come spiega FirenzeViola.it, di Francesco Picciotto, chiamato a ricoprire il ruolo di Revenues & Marketing Director. Sarà lui a raccogliere il testimone e a guidare lo sviluppo delle strategie commerciali del club di Commisso. Lo stesso Picciotto ha commentato con entusiasmo l’inizio della sua nuova avventura professionale su LinkedIn: "Grato per il percorso che mi ha portato fin qui e pronto ad affrontare questa nuova sfida professionale con energia, passione e ambizione. Entrare a far parte di un club così storico e iconico è sia un onore che una grande responsabilità. Non vedo l'ora di vedere ciò che ci aspetta soprattutto ora che ci avviciniamo a una stagione davvero speciale: quella del centenario".

Francesco Picciotto viene da 7 anni in Ferrari, prima come Senior Partnership Marketing Manager (per 5 anni) e poi come Title and Premium Partners Area Manager. Prima ancora aveva lavorato 4 anni nel settore giovanile e nell'Academy dell'Inter. Laureato all'Università degli Studi di Milano, ha specializzato il suo inglese a Cambridge.