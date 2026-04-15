A Perugia tre condannati per l'esame "farsa" di Luis Suarez nel 2020

Tutti condannati i tre imputati del caso nato dall’esame di italiano “farsa” da Luis Suarez nel 2020, quando l’attaccante uruguaiano era in trattativa per un trasferimento alla Juventus. Il tribunale di Perugia ha infatti emerso sentendo di condanna, tutte a un anno e mezzo, nei confronti dell’ex rettrice dell’Università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli, della professoressa Stefania Spina e del direttore generale Simone Olivieri.

Nel corso delle indagini uno degli indagati, un componente della commissione, aveva già patteggiato la sua posizione, mentre i tre erano arrivati a giudizio con le accuse di falso ideologico e rivelazione di notizie riservate. La condanna segna comunque un ridimensionamento del quadro accusatorio: il pm aveva chiesto due anni per i docenti e due anni e mezzo per il dirigente, il tribunale umbro ha ritenuto di derubricare alcune delle ipotesi di reato e accogliere solo parzialmente le richieste della Procura.

Prof. Avv. David Brunelli, difensore della Prof.ssa Giuliana Grego Bolli e della Prof.ssa Stefania Spina, ha dichiarato a Perugia Today: “Il Tribunale ha ridimensionato la vicenda del cosiddetto ‘esame farsa’, ma non nella misura da noi auspicata, non avendo accolto la richiesta di piena assoluzione per la Rettrice Grego e per la prof.ssa Spina. Nell’attesa di leggere le motivazioni della sentenza, rimaniamo convinti delle nostre buone ragioni e contiamo di farle valere nel successivo giudizio di appello.”