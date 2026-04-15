L'ex Cagliari Aresti: "Mi feci male giocando a calcetto prima del ritiro e Cellino mi cacciò"

Simone Aresti, ex calciatore professionista e fondatore della Aresti GK Academy, ha rilasciato una lunga intervista a Sport Management Tips: “Sono un ex calciatore professionista. Ho fatto 17 anni di professionismo e ho giocato un po’ in tutte le categorie tra Serie A, Serie B e Serie C. Ora ho un’Academy per portieri e alleno ragazzi qui in Sardegna. È un percorso iniziato da poco, ma che mi sta dando tantissime soddisfazioni. Seguo circa 40 ragazzi e passo 5-6 ore al giorno in campo.”

Da piccolo però non era portiere: “Io facevo l’attaccante, ero convinto di diventare un grandissimo attaccante. A 13 anni mi hanno preso al Cagliari come portiere. Lì ho capito: ok, farò questo. Ero bravo con i piedi, calciavo sia destro che sinistro. È stato uno dei motivi per cui mi hanno scelto.”

Il punto di rottura arriva dopo un infortunio: “Mi feci male prima del ritiro giocando a calcetto. Il presidente del Cagliari mi disse che non mi voleva più vedere e io decisi di smettere. Ero deluso, non riuscivo nemmeno a guardare una partita. Ho smesso di allenarmi.. La svolta? Mi chiamarono (Nini Corda) per ripartire dal Savona. Non volevo andare, ma famiglia e amici mi spinsero a provarci.”