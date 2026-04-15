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"Bandecchi come Ceausescu". E il sindaco risponde ai Rizzo: "Un onore esser malvisto da gente simile"

"Bandecchi come Ceausescu". E il sindaco risponde ai Rizzo: "Un onore esser malvisto da gente simile"TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 18:48Serie C
Claudia Marrone

La Ternana finirà con molta probabilità il campionato di Serie C, in una situazione che ricorda molto quella della Lucchese nella passata stagione, ma non si placano i botta e risposta a distanza tra gli ormai ex proprietari del club e il sindaco di Terni - e anche lui ex presidente rossoverde - Stefano Bandecchi.

Come si legge su calciofere.it, infatti, ha rotto il silenzio Gianluigi Rizzo, che si è così espresso sull'esito del club, che dovrebbe andare in amministrazione controllata: "Siamo molto dispiaciuti per come è finita, ma dico anche una cosa: il problema di Terni e della Ternana è il Sindaco. C’è un sistema dittatoriale stile Ceausescu. E sia chiaro che la Ternana non mi ha pagato mai un caffè, noi Rizzo abbiamo solo dato e riceviamo insulti. Ma ci tuteleremo nelle sedi competenti per il danno economico subito, incalcolabile".

Non manca la replica di Bandecchi, affidata ad Agi: "Hanno amministrato di fatto la Ternana per sette mesi, abbiamo raccolto tutte le prove e le testimonianze in merito, distruggendola ed essendo la peggior gestione degli ultimi cento anni. Ma faremo pagare alla famiglia Rizzo i propri debiti, che sono tanti e fatti con spregio e cattiveria. Gli attacchi alla mia persona? Per me è un onore restare inviso a gente simile”.

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