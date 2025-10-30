Vicenza, arriva una sconfitta. Gallo: "Dispiace, la Coppa Italia è sempre un'opportunità"

Nessuna sconfitta in campionato, con la vetta del Girone A ancora salda, ma la sconfitta è arrivata in Coppa Italia Serie C: crolla - di misura - il Vicenza, che perdendo contro la Pro Vercelli dice addio alla competizione, con la corsa biancorossa che si ferma ai Sedicesimi di Finale. Fatale, appunto, la vittoria delle bianche casacche al 'Menti', maturata per 0-1.

A commentare il ko, come si legge sui canali ufficiali del club veneto, mister Fabio Gallo: "Volevo vedere i ragazzi che hanno giocato un po’ meno, avevo qualcuno che aveva bisogno di fare un po’ di minutaggio. Mi dispiace per la sconfitta perché la Coppa Italia è sempre una possibilità per qualcuno di giocare, detto questo però ho le idee sicuramente chiare, ma non è che questa partita mi deve dare degli input diversi rispetto a quello che ho quotidianamente tutti i giorni della settimana. Però ripeto, mi dispiace per il risultato perché probabilmente avremmo meritato almeno di andare ai rigori che sarebbe stata anche una vetrina carina per le persone che ci hanno seguito".

Conclude poi: "Abbiamo l’obiettivo del campionato e quindi abbiamo questi tre giorni per recuperare l’energie e prepararci per la partita di domenica”. Che opporrà i biancorossi alla Giana Erminio.