Vicenza, Gallo avverte: "Tutte le partite sono trappole. Dobbiamo fare la nostra partita"

© foto di Andrea Rosito
Oggi alle 11:19Serie C
Andrea Piras

In vista della gara contro la Giana Erminio, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha commentato: "Sono quelle classiche partite-trappola? Tutte le partite sono trappola, tutte difficili. I numeri sono lì per essere smentiti. La Giana è un buon complesso, con ottime individualità. Negli anni ha sempre avuto giocatori di qualità, ne abbiamo anche noi in rosa, e li avevo io l’anno scorso. È una società che lavora bene, con idee e obiettivi chiari. Non dobbiamo farci condizionare dai loro numeri meno positivi. Stamattina l’ho ripetuto ai ragazzi: l’obiettivo è la partita di domani, da affrontare con la massima intensità, con la famosa bava alla bocca. Rispettiamo ogni avversario, prepariamo in funzione loro, ma siamo consapevoli di dover fare la nostra partita.

Se la facciamo, le qualità dei miei giocatori vengono fuori, a patto che determinazione e voglia siano al livello delle altre squadre. Gli spogliatoi sono troppo vicini, uno sente quello che dice l’altro. Il primo tempo non mi è piaciuto, l’ho fatto presente alla squadra come faccio quando gioca bene. Siamo andati sotto ritmo, non per il campo o scuse del genere, cavolate. L’avversario ci ha messo in difficoltà con le sue caratteristiche, giocatori di qualità. Quando la mia squadra lavora con distanze troppo grandi va in sofferenza.

Noi dobbiamo fare corse brevi e aggressive per avere più campo: il ribaltamento dell’azione è la nostra arma migliore, l’opposto di come era abituato il Vicenza. La mia idea di calcio è questa. A volte per troppa voglia i giocatori prendono decisioni non codificate, creando problemi a chi invece ragiona in modo codificato. Se il principio non si rispetta, diventa un problema".

