Latina, il giovane Farneti scende di categoria e va in prestito al Cannara
La società Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino a fine stagione, il cartellino del calciatore Giovanni Farneti alla società ASD Cannara.
Il club augura a Giovanni una tappa ricca di soddisfazioni.
