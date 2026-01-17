Reggiana-Cesena, i convocati di Mignani per il derby: assenti solo Zamagni e Tosku
TUTTO mercato WEB
Lo staff tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita AC Reggiana - Cesena FC, valida per la 20° giornata del Campionato Serie BKT 2025/26.
PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano
DIFENSORI: Amoran, Celia, Ciofi, Frabotta, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro
CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Bastoni, Berti, Bisoli, Castagnetti, Ciervo, Francesconi
ATTACCANTI: Blesa, Diao, Olivieri, Shpendi
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile