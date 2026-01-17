Scomparsa di Rocco Commisso: i messaggi di cordoglio di Avellino e Cesena
TUTTO mercato WEB
Proseguono i messaggi di cordoglio da parte dei club di Serie B per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. In questi minuti l'Avellino ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale X: "L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore della famiglia De Amicis per la scomparsa di Carlo, storico portiere biancoverde".
Anche il Cesena ha pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il Cesena FC partecipa con commozione al dolore della famiglia Commisso e dell’ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso. In questo momento di profonda tristezza, il Club bianconero desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso ed a tutta la Società viola".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile