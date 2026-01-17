Ufficiale
Forlì, rinforzo a centrocampo: dal Ravenna arriva Ilari in prestito
TUTTO mercato WEB
Carlo Ilari è un nuovo giocatore del Forlì, il centrocampista arriva in prestito secco dal Ravenna. Di seguito la nota del club.
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dal Ravenna fino alla fine della stagione di Carlo Ilari. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia.
Il centrocampista classe 1991 ha una lunghissima esperienza tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e della Juventus, ha collezionato sin qui 397 partite ufficiali in serie C e 12 presenze in serie B. Una pedina di assoluta esperienza pronta a disposizione del centrocampo di Mister Alessandro Miramari.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile