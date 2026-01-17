Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite

Dopo l'ufficialità arrivata negli scorsi minuti di rescissione con la Roma, Edoardo Bove è pronto finalmente a mettersi alle spalle quell'incubo vissuto il 1 dicembre 2024 quando, durante Fiorentina-Inter, un malore avuto in campo stava per rovinargli per sempre la carriera e forse anche la vita.

E invece il centrocampista classe 2002 è pronto a riallacciarsi gli scarpini e fare il suo ritorno tra i professionisti. Come infatti riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento al Watford, club inglese che milita in Championship.

Il giocatore firmerà un contratto iniziale di sei mesi, fino al prossimo giugno, con opzione di cinque anni fino al 2031. Nelle prossime ore Bove partirà alla volta dell'Inghilterra e nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche con la sua nuova squadra.