Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"

"Le ambizioni devono rimanere quelle avute dall'inizio, continuare a lavorare e migliorarsi, per cercare di continuare a costruire questa identità che vogliamo avere": nella conferenza stampa di ripresa del campionato, quando l'impegno con il Genoa Women si avvicina, in casa Fiorentina Femminile è mister Pablo Pinones Arce a fare il punto della situazione, esordendo così per quello che è un commento generale alla sua squadra dopo un mesetto di stop.

La nota poi va subito alla sfida contro le liguri: "All'inizio della stagione, in Women's Cup, le squadre, tutte, stavano provando varie soluzioni, ma credo che il Genoa abbia fatto una buona partita contro di noi, fino alla fine, ma la crescita che abbiamo avuto, il come abbiamo sviluppato il gioco, il come abbiamo affrontato questa prima parte di stagione, ci porterà a una gara diversa, più simile a quelle affrontate nell'ultimo periodo. Per altro, la sosta ci è servita, avevamo bisogno di staccare un po' e ritrovare le energie per questo periodo: siamo rientrate bene, le giocatrici hanno avuto l'atteggiamento giusto".

Conclude: "Penso sempre che le partite siano differenti l'una dall'altra, è per questo che in settimana bisogna lavorare in un certo modo. Tutte le calciatrici si giocano le proprie possibilità, e tutte finora mi hanno dimostrato che vogliono giocarsela. Le tante gara ravvicinate ci porteranno a qualche cambio, ma so che sono tutte pronte per giocare, e di questo sono molto contento".