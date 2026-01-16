Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª

Dopo la Supercoppa Femminile, vinta dalla Juventus sulla Roma per 2-1 nello scorso fine settimana, torna in campo anche la Serie A Women con una sfida d’altra classifica fra due delle contendenti al titolo: si tratta ovviamente del Derby d’Italia fra Inter e Juventus che chiuderà la decima giornata. Attualmente le bianconere hanno due punti di vantaggio sulle nerazzurre e puntano ovviamente ad allungare il divario, magari sognando un passo falso della Roma impegnata all’ora di pranzo della domenica in casa di un Sassuolo che ha appena cambiato l’allenatore chiamando Colantuono al posto dell’ex giallorosso Spugna. Restando alla domenica in programma c’è anche la sfida fra la Ternana Women, dove al posto di Cincotta è arrivato Ardizzone in panchina, e la Lazio con le biancocelesti che proveranno a tenere il passo delle grandi.

Ad aprire invece il turno sarà il Milan chiamato ad affrontare in trasferta il Parma con l’obiettivo di rimontare posizioni e lasciare la zona centrale della classifica per una seconda parte di stagione da vivere con altri obiettivi. A seguire la Fiorentina proverà a mettere pressione a Roma e Juventus, a cui è appaiata in classifica, ospitando un Genoa alla caccia di punti salvezza. A chiudere il sabato sarà invece lo scontro fra due sorprese della prima metà di stagione come Napoli Women e Como Women.

Serie A Women, 10ª giornata

Sabato 17 gennaio

Parma-Milan ore 12:30

Fiorentina-Genoa ore 15:00

Napoli Women-Como Women ore 18:00

Domenica 18 gennaio

Roma-Sassuolo ore 12:30

Ternana Women-Lazio ore 15:00

Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)

Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4