Monza-Frosinone, le formazioni ufficiali: Kvernadze e Ghedjemis dal primo minuto
Queste le formazioni ufficiali di Monza-Frosinone, big match della 20ª giornata di Serie B.
Monza (3-4-2-1) : Thiam; Brorsson, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Hernani, Pessina, Azzi; Colpani, Mota; Petagna. All: Paolo Bianco.
A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Maric, Ravanelli, Pedro Obiang, Delli Carri, Keita, Colombo, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia; Caló, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All: Massimiliano Alvini
A disposizione: Lolic, Pisseri, Cittadini, Marchizza, Gelli J., Gelli F., Grosso, Corrado, Oyono J., Zilli, Vergani, Kone
