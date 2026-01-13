Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:09Podcast TMW
Una delle grandi realtà di questa stagione di Serie A è un figlio d'arte che gioca nel Parma. Nato a Valencia nel 2001, Mateo Pellegrino figlio di Mauricio è uno giocatori più in forma e letali del nostro campionato. Arrivato in Serie A a fine dello scorso mercato invernale, è letteralmente sbocciato con Carlos Cuesta in panchina dopo aver fatto ottime cose anche la scorsa annata. E quante richieste sul mercato, già a gennaio ma la decisione su Pellegrino, che ha Robert Lewandowski come idolo e modello, presa dal Parma è chiara. Se queda.

Numeri pesanti per l'argentino del Parma
Nelle ultime tre partite sono due le marcature realizzate dal giocatore che in stagione ha portato 10 dei 21 punti dei ducali. Il 29 settembre scorso è arrivata una doppietta nel successo per 2-1 casalingo contro il Torino mentre due mesi più tardi ecco altri due gol che valgono tre punti nel successo per 2-1 al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas in un altro scontro diretto. Prima del gol partita del Via del Mare, il 9 gialloblù è andato a segno nel match pareggiato contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una stagione importante quella di Pellegrino che si sta avvicinando alla doppia cifra. Ai sei gol messi a segno in campionato ci sono anche i tre realizzati in Coppa Italia per un totale di nove reti in stagione.

