Il Cosenza ricorda Commisso: "La Calabria perde oggi uno dei suoi figli più rappresentativi"

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, fra cui quello del Cosenza. Un territorio, quello calabrese, a cui Commisso era fortemente legato essendo nato a Marina di Gioiosa Ionica:

"Il Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di origine calabrese e figura di primo piano nell’imprenditoria internazionale.

Nato a Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Commisso ha rappresentato per la Calabria intera un motivo di orgoglio autentico. Emigrato giovanissimo negli Stati Uniti, ha saputo costruire una storia di successo senza mai recidere il legame con la propria terra d’origine, portando nel mondo quei valori di sacrificio, determinazione e umanità che appartengono profondamente alla nostra gente.

Tra il Presidente Eugenio Guarascio e Rocco Commisso è sempre esistito un rapporto di stima sincera e amicizia, fondato su una comune identità e su una visione del calcio inteso come passione, responsabilità e appartenenza.

La Calabria perde oggi uno dei suoi figli più rappresentativi. Il calcio perde un uomo che ha saputo coniugare competenza manageriale e cuore, rigore e sentimento.

Alla famiglia Commisso, alla ACF Fiorentina e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze".