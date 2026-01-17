Ufficiale
Cosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese
Antonio Barone, giovane terzino sinistro del Cosenza, scende di categoria e va a farsi le ossa in Serie D con la maglia della Sarnese. Di seguito la nota del club:
"IL COSENZA CALCIO comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo e fino al 30 Giugno 2026, il giocatore Antonio Barone alla Sarnese (Serie D)".
