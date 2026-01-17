TMW
Mantova, per la corsia sinistra è vicino il portoghese: Tiago Gonçalves
Il Mantova è vicino a piazzare un nuovo rinforzo per la corsia difensiva. Si tratta di Tiago Gonçalves, terzino portoghese classe 2000, ormai a un passo dal club virgiliano.
Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore arriverà in prestito dagli ungheresi dell’Újpest FC, con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza. In carriera ha vestito le maglie di Genoa, Messina, Novara e Pontedera.
