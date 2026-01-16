Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale

Saranno Reggio Calabria e Vicenza le prime due tappe del cammino della Nazionale Femminile verso il Mondiale brasiliano del 2027. La squadra di Andrea Soncin, inserita nel Gruppo 1 della Lega A, inizierà la sua ricorsa alla decima edizione del torneo iridato sfidando martedì 3 marzo (ore 18.15) la Svezia allo stadio ‘Oreste Granillo’ e sabato 7 marzo (ore 18.15) la Danimarca allo stadio ‘Romeo Menti’.

Un doppio esame scandinavo che potrebbe rivelarsi già decisivo per il discorso qualificazione, e per questo da superare a pieni voti, contando anche sul supporto dei tifosi. Per ottenere il pass diretto per il Mondiale - evitando le insidie dello spareggio - bisognerà infatti chiudere il girone al primo posto. Un obiettivo già centrato dall’Italia nelle qualificazioni a EURO 2025, in cui riuscì al fotofinish a precedere Paesi Bassi e Norvegia.

Il 2026 delle Azzurre partirà dunque dalla Calabria - come avvenuto due anni fa con la vittoria di Cosenza contro la selezione Oranje - e dal ‘Granillo’, pronto a fare da cornice per la prima volta a una gara della Nazionale Femminile. Due invece i precedenti al ‘Menti’, che ha ospitato i match con la Spagna disputati nel 2014 e nel 2024, quest’ultimo terminato 1-1 (gol di Beccari) davanti a oltre 5.500 spettatori.

LE AVVERSARIE. La Svezia - quinta nel Ranking FIFA - è reduce dal deludente risultato a EURO 2025, dove non è riuscita ad andare oltre i quarti di finale, e dal doppio ko contro le Furie Rosse nelle semifinali di Nations League. Sarà il quinto confronto tra le gialloblù e la Nazionale di Soncin, che dopo due pareggi e due ko punta a fare bottino pieno per centrare il quinto successo della storia con le svedesi, che si sono invece imposte in 16 delle 28 sfide. Negativo anche lo score con la Danimarca (14ª forza del Ranking, un gradino sotto all’Italia), battuta cinque volte in 19 match, con le Azzurre che lo scorso aprile hanno conquistato la prima vittoria in casa delle rivali, imponendosi con un perentorio 3-0 (reti di Caruso, Di Guglielmo e Girelli).

IL CALENDARIO DEL GRUPPO 1 (Lega A)

Prima giornata (3 marzo): ITALIA-Svezia, Danimarca-Serbia

Seconda giornata (7 marzo): ITALIA-Danimarca, Serbia-Svezia

Terza giornata (14 aprile): Serbia-ITALIA, Svezia-Danimarca

Quarta giornata (18 aprile): Danimarca-ITALIA, Svezia-Serbia

Quinta giornata (5 giugno): ITALIA-Serbia, Danimarca-Svezia

Sesta giornata (9 giugno): Svezia-ITALIA, Serbia-Danimarca