Fantacalcio, 21ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 21ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Pisa-Atalanta)
A: De Ketelaere, Scamacca, Carnesecchi
B: Zappacosta, Krstovic, Zalewski
C: Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Hien, Pasalic, Raspadori, Kossounou
D: Musah, Ahanor, de Roon, Samardzic, Sulemana K.
E: Sportiello, Maldini
BOLOGNA (Bologna-Fiorentina)
A: Orsolini
B: Castro
C: Ravaglia, Rowe, Miranda, Odgaard, Pobega, Skorupski
D: Lykogiannis, Zortea, Fabbian, Dallinga, De Silvestri, Moro, Vitik, Heggem, Ferguson, Dominguez, Immobile, Freuler
E: Ilic, Sulemana I., Casale
CAGLIARI (Cagliari-Juventus)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Borrelli, Idrissi, Zappa, Prati, Obert, Rodriguez, Luperto, Trepy, Kilicsoy, Caprile, Esposito Se., Mazzitelli, Adopo
E: Pavoletti, Pintus, Ciocci, Sherri, Luvumbo, Liteta, Di Pardo, Mina
COMO (Lazio-Como)
A: Paz
B: Douvikas
C: J. Rodriguez, Vojvoda, Da Cunha, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos, Butez
D: Kuhn, Valle, Moreno, Sergi Roberto, Caqueret, Van der Brempt, Baturina
E: Posch, Cavlina, Dossena
CREMONESE (Cremonese-Verona)
A:
B:
C: Vardy, Bonazzoli, Audero, Terracciano, Baschirotto, Barbieri
D: Floriani, Vazquez, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Collocolo
E: Moumbagna, Bondo, Folino, Sanabria, Sarmiento, Grassi, Bianchetti, Faye, Ceccherini, Silvestri, Okereke
FIORENTINA (Bologna-Fiorentina)
A:
B:
C: Fagioli, Gudmudsson, Kean, Gosens, De Gea
D: Piccoli, Dodò, Parisi, Ndour, Solomon, Mandragora, Brescianini, Comuzzo
E: Kouadio, Sohm, Nicolussi Caviglia, Dzeko, Viti, Ranieri, Kouamè, Fortini, Pongracic
GENOA (Parma-Genoa)
A:
B: Colombo
C: Martin, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Ostigard
D: Ekhator, Norton-Cuffy, Vitinha, Leali, Ellertsson, Vasquez
E: Sabelli, Vogliacco, Venturino, Stanciu, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva
HELLAS VERONA (Cremonese-Hellas Verona)
A:
B:
C: Orban,Giovane,
D: Montipo, Serdar, Serdar, Isaac, Bradaric, Belghali
E: Ebosse, Niasse, Sarr, Slotsager, Cham, Valentini, Al-Musrati, Oyegoke, Harroui, Gagliardini, Kastanos, Santiago, Bernede, Mosquera
INTER (Udinese-Inter)
A: Lautaro, Thuram, Dimarco
B: Zielinski, Bonny
C: Akanji, Barella, , Esposito P., Sommer, Bisseck, Bastoni
D: Frattesi, Luis Henrique, De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sucic, Acerbi, Darmian, Diouf
E:
JUVENTUS (Cagliari-Juventus)
A: Yildiz, David,
B: Di Gregorio, Bremer , McKennie
C: Locatelli, Thuram, Kalulu, Miretti, Cambiaso
D: Koopmeiners, Kostic, Adzic, Zhegrova, Openda, Conceicao, Gatti
E: Joao Mario, Perin
LAZIO (Lazio-Como)
A:
B:
C: Provedel, Zaccagni
D: Vecino, Provstgaard, Cataldi, Lazzari, Pellegrini Lu., Pedro, Isaksen, Rovella, Marusic, Ratkov, Taylor, Cancellieri, Gila, Noslin,Romagnoli, Basic
E: Mandas, Belhayane, Tavares
LECCE (Milan-Lecce)
A:
B:
C:
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Banda, Gaspar, Sottil, Falcone, Gandelman, Stulic
E: Kouassi, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Maleh, Siebert, Kaba, Jean, Perez M., Marchwinski, Tete Morente, Fofana Sa.. Ngom, Pierret
MILAN (Milan-Lecce)
A: Pulisic, Leao, Maignan, Rabiot
B: Saelemaekers, Pavlovic, Modric
C: Nkunku, Gabbia, Bartesaghi, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek
D: Ricci, De Winter, Estupinan, Jashari, Fullkrug,
E: Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Napoli-Sassuolo)
A: McTominay, Hojlund
B: Spinazzola,
C: Rrahmani, Politano, Savic, Di Lorenzo, Neres
D: Olivera, Juan Jesus, Vergara, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Lang, Beukema
E: Marianucci, Ambrosino, Lucca, Mazzocchi
PARMA (Parma-Genoa)
A:
B: Pellegrino, Bernabè
C: Valeri, Delprato
D: Corvi, Cutrone, Britschgi, Ondrejka, Sorensen, Benedyczak, Oristanio, Keità
E: Djuric, Cremaschi, Lovik, Valenti, Ordonez, Circati, Guaita, Estevez, Troilo
PISA (Pisa-Bologna)
A:
B:
C: Tramoni
D: Moreo, Leris, Meister, Angori, Tourè
E: Scuffet, Mbambi, Hojholt, Lorran, Buffon, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Canestrelli, Marin, Coppola F., Durosinmi, Bozhinov
ROMA (Torino-Roma)
A: Svilar
B: Soulè, Wesley
C: Konè, Dybala, Celik, Mancini, Malen
D: El Shaarawy, Ziolkowski, Hermoso, Rensch, Pisilli, Ferguson, Vaz, N'Dicka
E: Vasquez, Arena, Tsimikas, Ghilardi, Angelino, Bailey
SASSUOLO (Napoli-Sassuolo)
A:
B:
C: Laurientè
D: Fadera, Muric, Matic, Idzes, Muharemovic, Konè I., Pinamonti, Thorstvedt (?)
E: Lipani, Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Odenthal, Paz Y., Walukiewicz, Vranckx, Doig, Turati, Coulibaly W., Skjellerup
TORINO (Torino- Roma)
A:
B:
C: Simeone, Vlasic, Coco
D: Gineitis, Abhouklal, Zapata, Adams, Maripan, Lazaro, Paleari, Ismajli
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan, Nkounkou, Biraghi, Ilic, Anjorin, Asllani, Nije, Ngonge
UDINESE (Udinese-Inter)
A:
B:
C: Davis, Atta
D: Piotrowski, Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Arizala, Ekklenkamp, Zanoli, Kristensen, Solet. Okoye
E: Goglichidze, Gueye, Zarraga, Miller, Sava, Ehizibue, Lovric, Rui Modesto, Bayo
