Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Como (Lunedì 19 gennaio, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio

Cerca disperatamente continuità la Lazio di Maurizio Sarri, che all’Olimpico ospita il Como e vuole trovare per la prima volta in questa Serie A due vittorie consecutive. Continuità che verrà data a Kenneth Taylor, schierato titolare a Verona e che partirà dal primo minuto anche nel suo esordio all’Olimpico. Chance che potrebbe avere anche Petar Ratkov, avanti nel ballottaggio con Noslin al centro dell’attacco. Nessun dubbio in difesa, dove davanti a Provedel è confermata la linea a quattro composta da Marusic e Pellegrini sulle corsie con Gila e Romagnoli al centro. Oltre a Taylor in mediana ci saranno Cataldi e Vecino, con Basic che spera di recuperare almeno per la panchina. Ai lati di Ratkov torna capitan Zaccagni sulla sinistra, mentre a destra Isaksen è leggermente avanti nel ballottaggio con Cancellieri. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Como

Tre sberle dal Milan, ma una posizione in classifica che richiama ancora l’Europa. Il Como vuole ripartire da zero con la Lazio all’Olimpico. Kempf potrebbe non farcela dopo il problema muscolare avuto, sarà Ramon-Diego Carlos la coppia di centrali con Valle sull’out mancino e Smolcic a destra. Turno di riposo per Van der Brempt. Caqueret scalpita per tornare dal 1’ al posto di Da Cunha, Perrone pilastro in mediana. Dalla trequarti invece Vojvoda aperto a destra, Baturina insidia Jesus Rodriguez ma lo spagnolo dovrebbe riprendersi la maglia da titolare, con Nico Paz da diez. Straordinari per Douvikas in attacco. (da Como, Yvonne Alessandro)