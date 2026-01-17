Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Il mondo del calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Fra i tanti messaggi di cordoglio arrivati c'è anche quello del Sorrento
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. è vicino all’ACF Fiorentina ed esprime il suo cordoglio per la scomparsa del presidente Rocco Commisso.
Aver avuto il privilegio di visitare il Viola Park in occasione di diversi appuntamenti istituzionali della Lega Pro, ci ha permesso di comprendere quanta lungimiranza sportiva ed imprenditoriale abbia accompagnato il percorso umano e professionale di Rocco Commisso.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile