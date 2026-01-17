Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian

È un Milan scatenato. Dopo l’importantissima vittoria nel recupero di campionato a Como è in arrivo un’altra buona notizia. Mike Maignan resterà a lungo il portiere rossonero. L’accordo tra le parti è stato praticamente trovato e per lui è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031. Il numero uno francese attualmente guadagna 2,8 milioni di euro, il suo stipendio salirà fino a 5,5 milioni di euro più bonus. Anche la questione relativa alle commissioni è in via di risoluzione per cui a breve ci sarà la fumata bianca. Per quanto riguarda il mercato, il Milan è sempre alla ricerca di una soluzione che possa essere conveniente alle giuste condizioni. Un sondaggio è stato effettuato su Maguire, senza però approfondire il discorso. Il Galatasaray resta forte su Fofana ma né il giocatore né la società sono intenzionati a cederlo a meno di una offerta irrinunciabile che al momento non sembra profilarsi all’orizzonte. I rossoneri guardano anche al futuro e per questo stanno lavorando forte su Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado. Per il giovane attaccante però ancora non c’è accordo. Il Milan propone 4,5 milioni di euro, una cifra ritenuta bassa se sei pensa che il giocatore ha una clausola rescissoria di 20 milioni. La richiesta è di 12 milioni con una percentuale alta sulla futura rivendita, oltre ad ulteriori bonus. L’idea sarebbe quella di portarlo subito in Italia per aggravarlo almeno alla Primavera.

E grande colpo in prospettiva anche per l’Inter. In attesa di capire se esiste ancora un margine per sostituire temporaneamente Dumfries, i nerazzurri hanno chiuso per Branimir Mlacic, classe 2007, considerato da un po’ tutti gli addetti ai lavori come un potenziale crack. Alla fine l’Hajduk Spalato ha accettato la proposta da 5 milioni di euro più bonus. Domani Mlacic sarà a Milano per le visite mediche. Per lui è pronto un contratto di 5 anni.

Il giovane difensore croato resterà in prestito fino a giugno all’Hajduk poi in estate comincerà la sua avventura all’Inter. Ma non è finita qua perché la società nerazzurra sta seguendo anche un altro centrale, anche lui del 2007, Jakirovic in forza alla Dinamo Zagabria.

È veniamo alla Juventus. Per l’attacco, considerato il probabile addio di Vlahovic a giugno, la Juventus sta lavorando forte su Mateta. Il problema è che il Crystal Palace vuole non meno di 35 milioni di euro. Il club bianconero sta riflettendo se provare a fare adesso l’investimento o rimandare il tutto alla prossima sessione quando il francese avrà un solo anno di contratto con la società inglese. Ma potrebbe non essere finita qui.

I bianconeri stanno cercando di capire se si può trovare un accordo con il Liverpool per Chiesa. Gli inglesi hanno aperto alla cessione a titolo definitivo ma la questione non è facile. Per questo sta prendendo quota Daniel Maldini, che l’Atalanta può far partire. I bianconeri hanno intanto bloccato l’esterno Mingueza del Celta Vigo.

Infine la Fiorentina. Dopo aver preso Solomon, Brescianini e Harrison, i viola sono in forte pressing per acquistare anche un centrocampista e un difensore possibilmente di piede mancino. Per il primo ruolo nelle ultime ore la dirigenza viola sta premendo forte sull’acceleratore per Thorstvedt, che non ha ancora rinnovato con il Sassuolo e ha un contratto fino a giugno 2027. I neroverdi non vogliono cederlo, la Fiorentina è pronta però ad un assalto deciso. I viola hanno proposto una formula simile a quella di Brescianini, con obbligo legato alla salvezza. Resta viva anche la pista Fabbian. Su Fortini resta forte il pressing di Roma e Napoli.