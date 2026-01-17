Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian

Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche FabbianTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

È un Milan scatenato. Dopo l’importantissima vittoria nel recupero di campionato a Como è in arrivo un’altra buona notizia. Mike Maignan resterà a lungo il portiere rossonero. L’accordo tra le parti è stato praticamente trovato e per lui è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031. Il numero uno francese attualmente guadagna 2,8 milioni di euro, il suo stipendio salirà fino a 5,5 milioni di euro più bonus. Anche la questione relativa alle commissioni è in via di risoluzione per cui a breve ci sarà la fumata bianca. Per quanto riguarda il mercato, il Milan è sempre alla ricerca di una soluzione che possa essere conveniente alle giuste condizioni. Un sondaggio è stato effettuato su Maguire, senza però approfondire il discorso. Il Galatasaray resta forte su Fofana ma né il giocatore né la società sono intenzionati a cederlo a meno di una offerta irrinunciabile che al momento non sembra profilarsi all’orizzonte. I rossoneri guardano anche al futuro e per questo stanno lavorando forte su Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado. Per il giovane attaccante però ancora non c’è accordo. Il Milan propone 4,5 milioni di euro, una cifra ritenuta bassa se sei pensa che il giocatore ha una clausola rescissoria di 20 milioni. La richiesta è di 12 milioni con una percentuale alta sulla futura rivendita, oltre ad ulteriori bonus. L’idea sarebbe quella di portarlo subito in Italia per aggravarlo almeno alla Primavera.
E grande colpo in prospettiva anche per l’Inter. In attesa di capire se esiste ancora un margine per sostituire temporaneamente Dumfries, i nerazzurri hanno chiuso per Branimir Mlacic, classe 2007, considerato da un po’ tutti gli addetti ai lavori come un potenziale crack. Alla fine l’Hajduk Spalato ha accettato la proposta da 5 milioni di euro più bonus. Domani Mlacic sarà a Milano per le visite mediche. Per lui è pronto un contratto di 5 anni.

Il giovane difensore croato resterà in prestito fino a giugno all’Hajduk poi in estate comincerà la sua avventura all’Inter. Ma non è finita qua perché la società nerazzurra sta seguendo anche un altro centrale, anche lui del 2007, Jakirovic in forza alla Dinamo Zagabria.
È veniamo alla Juventus. Per l’attacco, considerato il probabile addio di Vlahovic a giugno, la Juventus sta lavorando forte su Mateta. Il problema è che il Crystal Palace vuole non meno di 35 milioni di euro. Il club bianconero sta riflettendo se provare a fare adesso l’investimento o rimandare il tutto alla prossima sessione quando il francese avrà un solo anno di contratto con la società inglese. Ma potrebbe non essere finita qui.
I bianconeri stanno cercando di capire se si può trovare un accordo con il Liverpool per Chiesa. Gli inglesi hanno aperto alla cessione a titolo definitivo ma la questione non è facile. Per questo sta prendendo quota Daniel Maldini, che l’Atalanta può far partire. I bianconeri hanno intanto bloccato l’esterno Mingueza del Celta Vigo.
Infine la Fiorentina. Dopo aver preso Solomon, Brescianini e Harrison, i viola sono in forte pressing per acquistare anche un centrocampista e un difensore possibilmente di piede mancino. Per il primo ruolo nelle ultime ore la dirigenza viola sta premendo forte sull’acceleratore per Thorstvedt, che non ha ancora rinnovato con il Sassuolo e ha un contratto fino a giugno 2027. I neroverdi non vogliono cederlo, la Fiorentina è pronta però ad un assalto deciso. I viola hanno proposto una formula simile a quella di Brescianini, con obbligo legato alla salvezza. Resta viva anche la pista Fabbian. Su Fortini resta forte il pressing di Roma e Napoli.

Articoli correlati
Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su... Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter,... Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Altre notizie Editoriale
Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il... Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti... Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe... L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan:... Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato... La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano... Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas... Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su... Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
2 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
3 17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain
4 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
5 ...con Gabriele La Manna
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Juventus, c'è già l'intesa con Mateta e il Crystal Palace apre. Sprint anche per Maldini
Immagine top news n.2 Com'è andato l'esordio di Giacomo Raspadori con la maglia dell'Atalanta
Immagine top news n.3 Chi è Rafiu Durosinmi, la potenziale arma salvezza del Pisa che ha già segnato all'esordio
Immagine top news n.4 Juve, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 mln
Immagine top news n.5 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.6 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.7 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"
Immagine news Serie A n.2 Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Immagine news Serie A n.3 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Immagine news Serie A n.4 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
Immagine news Serie A n.5 Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il Watford
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Patierno sogno proibito in Serie C. Ci prova il nuovo Foggia, trattavia difficile
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Prova non sufficiente, gol Entella evitabile. L'ora delle parole è finita"
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "Bravi a restare in partita dopo il gol subito. Parodi? Ottima stagione"
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sudtirol, i convocati di Castori: out Masiello, Coulibaly e Martini
Immagine news Serie B n.5 Domani Padova-Mantova, i convocati di Modesto: Fedel out per scelta tecnica
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, il ds Zamuner: "Abbiamo preferito l'esperienza di Cappelletti ad una scommessa"
Immagine news Serie C n.2 Il nuovo Foggia prende forma? Idea Di Toro come direttore sportivo per la prossima stagione
Immagine news Serie C n.3 Ultima presenza per Lepore con il Team Altamura? Il difensore vicino alla Folgore Caratese
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)