La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
La Serie A Women piange la scomparsa di Rocco Commisso.
Non potremo mai dimenticare la sua appassionata vicinanza al mondo del calcio femminile, la fortissima connessione emotiva creata con le calciatrici della Fiorentina, tra prima squadra e settore giovanile, la sua presenza fisica in tribuna nelle finali disputate in questi anni dalla squadra viola.
Non possiamo inoltre dimenticare che il bellissimo centro sportivo che porta il suo nome è divenuto in questi anni un centro nevralgico delle attività del nostro movimento.
Il nostro pensiero va alla famiglia Commisso e a tutto il mondo viola
