Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"

Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:19Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Franco Micco, ex difensore del Foggia, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Il Foggia ha cambiato proprietà. Ieri, intanto, c’è stata una lunga conferenza stampa dei nuovi proprietari, Gennaro Casillo e Giuseppe De Vito, che hanno rilevato il club da Nicola Canonico. Lei che ha indossato la maglia del Foggia, che cosa rappresenta questo passaggio di proprietà per la città, considerando anche l’entusiasmo già evidente intorno al nome di Casillo?
"Credo che questo passaggio di testimone rappresenti qualcosa di veramente importante per la città di Foggia e per i tifosi foggiani. C’era bisogno di un’imprenditoria locale, ambiziosa, e Gennaro Casillo e Giuseppe De Vito lo sono. Li conosco molto bene: oltre a essere imprenditori ambiziosi, sono anche tifosi del Foggia. Questo significa che metteranno anima e corpo in questa nuova avventura. Penso che riusciranno a far divertire e gioire i tifosi, che ne avevano davvero bisogno. Da tempo si aspettava l’arrivo di una proprietà locale capace non solo di gestire, ma anche di programmare. Chiaramente oggi il primo obiettivo è la salvezza, ma credo che già dalla prossima stagione il Foggia potrà essere una seria candidata alla vittoria finale. Questo, secondo me, è l’obiettivo di Casillo e De Vito. Hanno già un’esperienza importante con l’Heraclea, di cui sono proprietari, e stanno ottenendo buoni risultati in una realtà come Candela, che ovviamente non ha il seguito di Foggia. I 12 mila paganti di domenica sono la testimonianza più chiara dell’euforia e dell’entusiasmo che si è creato in città. Foggia ha una tradizione calcistica pazzesca e una fame di calcio incredibile: io ho avuto l’onore di indossare questa maglia e so bene cosa rappresenta per i foggiani".

In conferenza stampa i nuovi proprietari hanno detto: “Siamo qui perché amiamo il Foggia e il territorio”. Un segnale forte di vicinanza alla città. Ma la classifica resta complicata: il Foggia è al diciottesimo posto con 19 punti, anche se la zona salvezza è distante solo due lunghezze. Pensa che il ritrovato entusiasmo possa bastare o serviranno interventi immediati sul mercato già a gennaio?
"Credo che interverranno già dalla prossima settimana. L’obiettivo sarà mettere a disposizione di mister Enrico Brillari quegli elementi in grado di colmare le lacune attuali e rendere la squadra più competitiva. Sono stati chiari con la piazza: faranno di tutto per salvare il Foggia quest’anno, per poi programmare una stagione importante il prossimo. Sono convinto che l’obiettivo salvezza verrà raggiunto, anche perché quando sei trascinato da un pubblico come quello di Foggia cambia tutto. Solo chi ha indossato questa maglia può capire davvero cosa significhi. Quando entri in campo spinto da 12, 15 o 20 mila spettatori, quel famoso “dodicesimo uomo” diventa reale: le energie si moltiplicano e i risultati diventano più alla portata. È una piazza esigente, è vero, ma in questo momento credo che i tifosi si stringeranno attorno alla squadra e alla società. Il fatto che domenica lo stadio sarà pieno ne è la dimostrazione.

Chiudiamo con una domanda più generale sul girone C, da sempre considerato il più combattuto. Secondo lei, chi è la vera favorita per la vittoria finale?
"È un campionato estremamente equilibrato, sia in zona promozione sia in zona salvezza. Al momento vedo tre squadre con qualcosa in più rispetto alle altre: Catania, Benevento e Salernitana. Credo che saranno loro a giocarsi la promozione in Serie B fino all’ultima giornata. Il girone C è particolare: anche andare a giocare sul campo dell’ultima in classifica non è mai semplice. Il fattore campo incide più che negli altri gironi, perché c’è un seguito di tifosi maggiore e si gioca spesso in ambienti molto caldi. A volte i campionati si vincono proprio evitando di perdere punti contro le cosiddette “piccole”. Per questo penso che la lotta resterà apertissima fino alla fine, soprattutto tra Catania, Benevento e Salernitana".

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il... Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B" TMW RadioIl Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027 UfficialeMonopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli TMWCagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia TMWGubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Monopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club UfficialeMonopoli, ecco il centrale Bove: ha firmato fino al 2028. Il comunicato del club
Vicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna UfficialeVicenza, torna l'attaccante Tonin. Arriva a titolo definitivo dal Bologna
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.1 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Immagine top news n.4 Juve, Spalletti: "Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettergli pressione. Domani c'è"
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Jack Harrison: "Forza Viola, sono molto contento di essere qui"
Immagine top news n.6 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.7 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: esordio da sogno per Durosinmi, Krstovic non basta
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 milioni
Immagine news Serie A n.3 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine news Serie A n.4 Esordio da sogno per Rafiu Durosinmi: stacco imperioso e gol dell'1-1 in Pisa-Atalanta
Immagine news Serie A n.5 L'Atalanta la sblocca a Pisa: Krstovic entra e segna subito l'1-0 alla Cetinar Arena
Immagine news Serie A n.6 Martorelli sul caso Fortini-Fiorentina: "Il rischio per i viola è di averlo già perso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Immagine news Serie B n.3 Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista
Immagine news Serie B n.6 Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)