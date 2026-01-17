Inter, il rinnovo di Sommer non è in programma: probabile ritorno al Basilea in estate
TUTTO mercato WEB
Yann Sommer e l'Inter, con ogni probabilità, sono destinati a dirsi addio a fine stagione. Ne parla il portale Sportmediaset, secondo il quale il portiere nerazzurro lascerà la Beneamata a fine stagione in quanto ad oggi non c'è la volontà di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno (da 2,5 milioni annui). Per il classe '88, a detta di Blick, si profila un nostalgico ritorno a casa: il Basilea sogna infatti di ingaggiarlo per il dopo-Hitz a partire dal 1° luglio.
Con la maglia rossoblù addosso, Sommer ha vinto 4 campionato prima di volare in Bundesliga tra 'Gladbach e Bayern Monaco e ancora dopo, appunto, nella nostra Serie A. All'Inter dal 2023, Sommer ha finora collezionato 120 presenze tra le fila nerazzurre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile