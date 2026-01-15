Podcast TMW Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati

Una vittoria che racconta molte cose. Il Torino che batte la Roma all'Olimpico è una straordinaria iniezione di fiducia per il club di Urbano Cairo. E il fatto che lo abbia fatto grazie agli uomini mercato presi nelle ultime sessioni da Davide Vagnati, messi a lungo nel mirino, spiega altrettanto che in Italia i giudizi sono spesso troppo frettolosi. Che il piccolo Emiral Ilkhan, arrivato nel 2022 e poi mandato a farsi le ossa al Doria e a Istanbul, può diventare quel play che da tempo i granata cercano. Che Zakaria Abouklal, arrivato in estate dal Tolosa, ha doti tecniche fuori dal comune e che ha avuto bisogno di un lungo periodo d'adattamento prima d'integrarsi al meglio. Che Ché Adams è insieme a Giovanni Simeone il perno perfetto per un attacco che può avere i loro volti ancora per anni. Che il Toro è migliorabile, che adesso Gianluca Petrachi è al lavoro per farlo, ma altrettanto che questi sono giocatori sui quali i Granata possono contare per il proprio progetto.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Ilkhan, quanta gioia dopo la vittoria

Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 3-2 sulla Roma negli ottavi di Coppa Italia, maturato grazie a un suo gol nel finale: "Sono molto contento per la rete, è la prima con questa maglia e sono felice che sia valsa per una vittoria. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, ma ci siamo parlati e ci siamo detti che avremo vinto. Non pensavamo ai rigori", ha detto il regista turco.