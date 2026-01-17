17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain

Il 17 gennaio del 2025 Khvicha Kvaratskhelia diventa un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, lasciando il Napoli dopo due anni e mezzo. Lo faceva dietro il pagamento di 75 milioni e, soprattutto, lasciava un buco nei rapporti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, risanato solo con un incontro a fine stagione fra le parti.

Questo il comunicato ufficiale del PSG. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Nato a Tbilisi, Georgia, il 12 febbraio 2001, Khvicha Kvaratskhelia aveva 11 anni quando è passato al club locale della Dinamo Tbilisi nel 2012. Il giovane esterno sinistro ha fatto carriera prima di esordire nella Erovnuli Liga (campionato georgiano) nel Settembre 2017, in una partita contro il Kolkheti 1913 Poti, dove si è distinto fornendo un assist [...] L’ascesa fulminea di Khvicha Kvaratskhelia è continuata quando è passato all’SSC Napoli nel luglio 2022. Nel primo mese di competizione, le sue ottime prestazioni gli sono valse il premio di Giocatore del mese di Serie A per agosto 2022".

Kvaratskhelia, in quell'occasione, aveva anche rilasciato le prime parole da giocatore del club parigino. "È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose positive sul Paris Saint-Germain, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l'ora di indossare i miei nuovi colori”.

Una scelta azzeccata per il georgiano che vincerà la Champions League a Monaco, nel 5-0 contro l'Inter.