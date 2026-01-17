Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain

17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint GermainTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 17 gennaio del 2025 Khvicha Kvaratskhelia diventa un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, lasciando il Napoli dopo due anni e mezzo. Lo faceva dietro il pagamento di 75 milioni e, soprattutto, lasciava un buco nei rapporti con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, risanato solo con un incontro a fine stagione fra le parti.

Questo il comunicato ufficiale del PSG. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club. Nato a Tbilisi, Georgia, il 12 febbraio 2001, Khvicha Kvaratskhelia aveva 11 anni quando è passato al club locale della Dinamo Tbilisi nel 2012. Il giovane esterno sinistro ha fatto carriera prima di esordire nella Erovnuli Liga (campionato georgiano) nel Settembre 2017, in una partita contro il Kolkheti 1913 Poti, dove si è distinto fornendo un assist [...] L’ascesa fulminea di Khvicha Kvaratskhelia è continuata quando è passato all’SSC Napoli nel luglio 2022. Nel primo mese di competizione, le sue ottime prestazioni gli sono valse il premio di Giocatore del mese di Serie A per agosto 2022".

Kvaratskhelia, in quell'occasione, aveva anche rilasciato le prime parole da giocatore del club parigino. "È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose positive sul Paris Saint-Germain, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l'ora di indossare i miei nuovi colori”.

Una scelta azzeccata per il georgiano che vincerà la Champions League a Monaco, nel 5-0 contro l'Inter.

Articoli correlati
Napoli, Conte: "Un anno fa ho detto non tocchiamo tanto, poi è andato via Kvara..."... Napoli, Conte: "Un anno fa ho detto non tocchiamo tanto, poi è andato via Kvara..."
Paris Saint-Germain, assenza pesante per Luis Enrique: Kvaratskhelia out per influenza... Paris Saint-Germain, assenza pesante per Luis Enrique: Kvaratskhelia out per influenza
Kvaratskhelia: "Ammiro il calcio brasiliano, sono sempre stato fan di Neymar e Ronaldinho"... Kvaratskhelia: "Ammiro il calcio brasiliano, sono sempre stato fan di Neymar e Ronaldinho"
Altre notizie Accadde Oggi...
17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain... 17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain
16 gennaio 1985, la Juventus vince la Supercoppa Europea. Doppietta di Boniek 16 gennaio 1985, la Juventus vince la Supercoppa Europea. Doppietta di Boniek
Eric Dier, arrivato al Monaco in estate e con un posto da titolare in meno. Piace... Eric Dier, arrivato al Monaco in estate e con un posto da titolare in meno. Piace in Italia
15 gennaio 2006, un finto sceicco raggira Eriksson. E lui lascia la Nazionale dopo... 15 gennaio 2006, un finto sceicco raggira Eriksson. E lui lascia la Nazionale dopo il Mondiale
14 gennaio 2007, il Real Madrid vince con il Saragozza. Capello mostra il medio ai... 14 gennaio 2007, il Real Madrid vince con il Saragozza. Capello mostra il medio ai suoi tifosi
13 gennaio 1984, muore Fulvio Bernardini. Ex Lazio e Roma, era malato di SLA da tre... 13 gennaio 1984, muore Fulvio Bernardini. Ex Lazio e Roma, era malato di SLA da tre anni
12 gennaio 2012, Pato ringrazia il Paris Saint Germain ma resta al Milan. Salta Tevez... 12 gennaio 2012, Pato ringrazia il Paris Saint Germain ma resta al Milan. Salta Tevez
11 gennaio 2009, David Beckham è alla prima in Serie A. In prestito dai Galaxy 11 gennaio 2009, David Beckham è alla prima in Serie A. In prestito dai Galaxy
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
2 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
3 17 gennaio 2025, Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain
4 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
5 ...con Gabriele La Manna
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.1 Juventus, c'è già l'intesa con Mateta e il Crystal Palace apre. Sprint anche per Maldini
Immagine top news n.2 Com'è andato l'esordio di Giacomo Raspadori con la maglia dell'Atalanta
Immagine top news n.3 Chi è Rafiu Durosinmi, la potenziale arma salvezza del Pisa che ha già segnato all'esordio
Immagine top news n.4 Juve, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 mln
Immagine top news n.5 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.6 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.7 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa scatenato sul mercato, Gilardino presenta Loyola: "Un box to box che ha la giusta garra"
Immagine news Serie A n.2 Aebischer: "Durosinmi ha fisicità e tecnica, lo avete visto. Ha fatto gol ed è ciò che ci serve"
Immagine news Serie A n.3 Durosinmi ha segnato il secondo gol stagionale del Pisa in casa: "Spero di farne tanti altri"
Immagine news Serie A n.4 Al Como piace Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: possibile inserimento nella trattativa
Immagine news Serie A n.5 Bove domani completerà l'iter burocratico per la risoluzione con la Roma. Poi il Watford
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Patierno sogno proibito in Serie C. Ci prova il nuovo Foggia, trattavia difficile
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Prova non sufficiente, gol Entella evitabile. L'ora delle parole è finita"
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "Bravi a restare in partita dopo il gol subito. Parodi? Ottima stagione"
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sudtirol, i convocati di Castori: out Masiello, Coulibaly e Martini
Immagine news Serie B n.5 Domani Padova-Mantova, i convocati di Modesto: Fedel out per scelta tecnica
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, il ds Zamuner: "Abbiamo preferito l'esperienza di Cappelletti ad una scommessa"
Immagine news Serie C n.2 Il nuovo Foggia prende forma? Idea Di Toro come direttore sportivo per la prossima stagione
Immagine news Serie C n.3 Ultima presenza per Lepore con il Team Altamura? Il difensore vicino alla Folgore Caratese
Immagine news Serie C n.4 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.6 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)