E' morto Rocco Commisso, quelle parole del figlio Giuseppe: "I giocatori non sono soli"

Il mondo Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso. Il numero uno viola si è spento nella notte dopo una lunga malattia. L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale viola con un lungo e commovente messaggio. Il presidente è sempre stato molto vicino alla squadra anche dagli Stati Uniti così come la sua famiglia. Lo testimoniano le parole del figlio Giuseppe nel corso dell'intervista a La Nazione di ormai un mese fa:

"Come famiglia - ha precisato - siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina, I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra fiducia. Questo è un momento per rimanere uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano club. Affronteremo la sfida insieme".