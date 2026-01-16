Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"

Il tecnico del Como Women Stefano Sottili ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Women, altra rivelazione del campionato, in programma domani pomeriggio in casa delle partenopee: “È innegabile che domani a Napoli sia importante ottenere un risultato positivo per il percorso che stiamo portando avanti. Lo sarebbe stato a prescindere, anche se gli esiti delle ultime due gare fossero stati diversi. - spiega il mister come si legge sui canali ufficiali delle lariane - La ripresa del campionato dopo la sosta natalizia rappresenta sempre un’incognita per diversi motivi, ma allo stesso tempo è bello tornare a giocare partite ufficiali”.

“Affronteremo una squadra che sta facendo molto bene e che si è già mossa in maniera importante sul mercato, a dimostrazione di idee chiare e ambizioni precise. Non è solo una mia opinione: fino a questo momento le due squadre che hanno maggiormente sorpreso e performato in questo avvio di stagione siamo state il Napoli e noi.

Possiamo quindi parlare di una sfida tra due sorprese della Serie A Women, almeno per quanto visto finora. Il Napoli è una squadra con una forte identità, aggressiva, fisica e molto organizzata, soprattutto nella fase offensiva e sulle palle inattive. Siamo consapevoli che servirà una prestazione di alto livello per poter tornare da questa trasferta con un risultato positivo”.