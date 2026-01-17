Podcast TMW McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?

Le sirene americane, la possibilità di un ritorno in Major League Soccer, casa che chiama. Però il presente dice Juventus, e che presente. Weston McKennie è uno dei giocatori più in forma di tutta la Serie A, non solo della Vecchia Signora. Perché non sta ancora rinnovando a Torino? Lo farà?

Le statistiche stagionali di McKennie

Weston McKennie ha disputato 24 presenze, segnato 3 gol e fornito 2 assist con la Juventus in tutte le competizioni (Serie A, Champions League e Coppa Italia) nella stagione 2025/2026 fino alla partita di lunedì sera contro la Cremonese dove ha giocato da titolare segnando anche il gol del pokerissimo bianconero. In Serie A 18 partite, 2 gol e 3 assist. In Champions 6 gare e 2 reti, poi la gara di Supercoppa Italiana dove però non ha messo il suo nome nel tabellino marcatori. "Siamo un bel gruppo, il mister è un buon allenatore e parla sempre di cose per stare insieme. Vincere le partite dipende solo da noi, giocare insieme è divertente. Ho visto tanti giocatori passare qua, ogni anno le cose sono differenti però questo gruppo mi piace tantissimo: è come una famiglia. L'autogol? Ho fatto un altro gol, va bene così", ha detto dopo la gara di lunedì allo Stadium.