Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Lecce (Domenica 18 gennaio, 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Milan

Dopo la vittoria sul Como, il Milan cercherà di darsi ulteriore slancio nella sfida contro il Lecce a San Siro, l’unica casalinga in mezzo a quattro trasferte. Difficile il recupero di Pavlovic, alle prese con i postumi della botta subita a Firenze; la difesa sarà, dunque, la stessa di Como, con Tomori, Gabbia e De Winter titolari. Confermato anche il centrocampo: Saelemaekers a destra, Bartesaghi a sinistra, Fofana, Modric e Rabiot in mezzo; spera in un posto da titolare Ricci, magari al posto dell’ex Monaco. Davanti, assieme a Leao, torna Pulisic, ma Nkunku e Fullkrug sperano di giocare dall’inizio. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Lecce

Seconda trasferta consecutiva a San Siro per il Lecce che fa visita al Milan. Emergenza in difesa per il tecnico Eusebio Di Francesco, che ritrova Ramadani e Banda ma dovrà fare a meno degli squalificati Veiga e Gaspar, oltre agli infortunati Berisha e Camarda. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone fra i pali, sulla fascia destra occasione per Perez, al centro della retroguardia confermato Siebert al fianco di Tiago Gabriel, mentre Gallo completa il reparto a sinistra. In mezzo al campo può tornare Ramadani assieme a Coulibaly e Maleh. In avanti confermato il tridente con Pierotti a destra, Sottil a sinistra e Štulić al centro. (da Lecce, Pierpaolo Verri)