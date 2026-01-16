Podcast TMW La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali

Crisi profonda, sprofondo blucerchiato. La Serie C vista a un millimetro, poi le polemiche, il caso Brescia. Poi un'altra stagione iniziata in modo disastroso e che sta mantenendo la formazione genovese a un passo dal baratro. Così, in questo gennaio, la strategia della Sampdoria è cambiata in modo drastico. Il direttore sportivo Andrea Mancini ha optato per una vera e propria rivoluzione. E per un gennaio realmente con pochi eguali.

L'ultima ufficialità: Palma dall'Udinese

Nuovo innesto per la Sampdoria dal mercato. Ecco la nota appena diffusa dal club blucerchiato: L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Palma (nato a Berlino, Germania, il 13 marzo 2008). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. Palma è nato a Berlino da genitori italo-austriaco (il padre) e tedesco-camerunese (la madre) ha militato fino a 14 anni nelle giovanili dell’Hertha prima di approdare nel club del patron Pozzo. Il debutto in prima squadra arriva il 25 settembre 2024 in un match di Coppa Italia vinto per 3-1 contro la Salernitana mentre al termine della stessa stagione, il 25 maggio 2025, disputa la sua prima partita in A contro Fiorentina all’allora Dacia Arena all'età di 17 anni. Difensore centrale può giocare sia nella retroguardia a tre, quella usata ora dalla Sampdoria, sia in quella a quattro e nella stagione in corso ha già cinque presenze in Serie A. Un tempo contro il Sassuolo, un quarto d’ora nel match vinto contro l’Atalanta, 37 minuti contro la Roma, tre minuti contro la Lazio e il quarto d’ora finale contro il Pisa oltre a tre gare da titolare in Coppa Italia.