Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: c'è Pio Esposito con Lautaro, Bastoni va in panchina
Sono ufficiali le formazioni di Udinese e Inter per la seconda sfida del 21° turno di Serie A, in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium. Di seguito le scelte dei due allenatori:
UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotroswki, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Ehizibue, Camara, Zemura, Miller, Modesto. Allenatore: Runjaic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Martinez. A disposizione: Caligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Bastoni. Allenatore: Chivu.
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bercigli - Zingarelli
IV ufficiale: Feliciani
VAR: Mazzoleni
AVAR: La Penna