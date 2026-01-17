FIGC, disposto un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso

Arriva anche il cordoglio della FIGC per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte all'età di 76 anni. La Federazione ha disposto anche un minuto di silenzio che verrà osservato prima delle gare del weekend.

"Il mondo del calcio italiano e la FIGC piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Imprenditore di successo e con una grande passione per il calcio, nato in Italia ed emigrato da ragazzo negli USA, dal 2019 Commisso era presidente della Fiorentina. Nel 2023 ha inaugurato il ‘Rocco B. Commisso Viola Park’, centro sportivo all’avanguardia che rappresenta il quartier generale di tutte le squadre dell’ACF Fiorentina.

In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi)".

“Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia”.