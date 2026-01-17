Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"

Con un comunicato pubblicato sui propri profili social la Fiorentina, nel giorno della scomparsa del presidente Rocco Commisso, ha reso nota la decisione di scendere in campo in tutti gli impegni previsti nel weekend. Questo il testo: "La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi".