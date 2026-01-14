Podcast TMW
Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Prosegue la sfida a distanza tra Napoli e Inter. Dopo il 2-2 della scorsa domenica, oggi azzurri e nerazzurri proseguono nell'incrocio sul campo con due scontri con formazioni impegnate nella lotta per la salvezza. E il mercato? Quello vice d'occasioni e d'opportunità. Di contingenza. Come si stanno muovendo per questa sessione invernale, Giovanni Manna e Piero Ausilio?
Tutto sul mercato di gennaio (e sulla rivoluzione estiva!) di Napoli e Inter, nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.
