TMW
Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
TUTTO mercato WEB
La partita tra Bologna e Fiorentina, in programma per domani alle ore 15, si giocherà regolarmente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la squadra viola non ha infatti chiesto il rinvio della partita e la volontà è quella di scendere in campo per onorare il presidente Rocco Commisso. Anche la squadra femminile giocherà oggi contro il Genoa alle ore 15.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile