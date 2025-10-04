Allegri: "Settimana normale prima della Juve. Sentimenti? Si rischia di diventare patetici"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, non ha voluto spendere troppe parole sul suo passato. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: "È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi".

Sarà una partita speciale per lei?

"Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Sentimenti? Quello che conta realmente è la gara, poi è inutile ripetere sempre le stesse cose perché altrimenti si rischia di diventare anche patetici. Ho passato otto anni alla Juve, adesso sono cinque al Milan e speriamo di arrivare a otto anche qui. Domani ci sono tre punti in palio contro una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e un ottimo allenatore".

Non c'è il rischio di sbagliare panchina domani allo Stadium?

"No, perché hanno invertito le panchine (ride, ndr) dello Stadium. Per me andare in panchina è sempre una grande emozione. Noi dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo: riportare il Milan in Champions".

Sente voglia di rivincita nei confronti della Juve?

"Non è una rivincita. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Domani non è una rivincita, sarà una bella partita. Fortunatamente andrò in panchina, mi sembrava strano l'altro giorno dopo le squalifiche che ho preso (ride, ndr). Dovremo fare una bella partita tatticamente".

Questa Juve è più forte della sua ultima Juve?

"Il calcio è cambiato tanto, non si possono fare paragoni con il passato. È una Juve diversa, come questo è un Milan diverso da quello che ho allenato la prima volta".

