Nel buio di Firenze brilla la luce di Fazzini: l'ex Empoli sta superando Gud nelle gerarchie

“Prendete esempio da lui”: è questa la frase che risuona tra i tifosi viola dopo ogni partita. Il riferimento è a Jacopo Fazzini, mezzala offensiva di 22 anni, viareggino e tifoso della Fiorentina sin da bambino. Arrivato dall’Empoli per 10 milioni, il suo inserimento è stato graduale, ma oggi è sempre più protagonista. Con il passare delle gare, ha mostrato personalità, dribbling, visione e capacità d’inserimento.

Fazzini ha anche superato nelle gerarchie Albert Gudmundsson, il fantasista islandese che finora non ha mantenuto le attese: pochi guizzi, poco impatto e nessun aiuto concreto a Moise Kean, ancora a secco di reti. Nella recente sfida di Conference contro il Sigma Olomouc, la differenza tra i due è apparsa evidente. Se da una parte Fazzini ha portato energia, dall'altra Gudmundsson è rimasto in ombra.

Ora Pioli pensa di rilanciare Fazzini dal 1’ contro la Roma, schierandolo da mezzala nel 3-5-2, accanto a Nicolussi Caviglia e Mandragora. Davanti, la coppia Kean-Piccoli. L’obiettivo è chiaro: invertire la rotta e regalare ai tifosi viola la prima grande soddisfazione in campionato.