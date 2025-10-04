Il Bologna sulle spalle del suo “San Lukasz”: il rinnovo fino al 2028 è più vicino
Tra salvataggi decisivi, pali provvidenziali e interventi da applausi, come il rigore parato al Villa Park o le parate in Europa League contro il Friburgo, Skorupski è spesso stato il migliore in campo per il Bologna in questo avvio di stagione. Un segnale di solidità personale, ma anche di qualche fragilità difensiva da sistemare.
Apprezzato da società e tifosi, “San Lukasz” ha ormai legato il suo nome al Bologna. Per questo motivo, dopo il rinnovo automatico ottenuto l'ultima stagione grazie alle presenze, La Gazzetta dello Sport rivela quest'oggi come i felsinei siano a lavoro per prolungare l’accordo fino al 2028. Ieri c’è stato un nuovo contatto tra il club e l’agente Pastorello: l’idea è di estendere il contratto con la formula 1+1, legando un anno alle presenze come già accaduto in passato.