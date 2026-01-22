Livorno, saluta Alessandro Calvosa: il terzino passa in prestito al Chieti
Alessandro Calvosa, terzino classe 2006, lascia il Livorno ed approda al Chieti in prestito fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato del Livorno:
"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di Alessandro Calvosa al FC Chieti."
Questo invece il comunicato del Chieti
Il Chieti F.C.1922 comunica l’arrivo di Alessandro Calvosa.
Nato a Castrovillari il 03/11/2006, Calvosa arriva a Chieti in prestito dal Livorno per rinforzare il reparto under.
Giovane di grande prospettiva, Alessandro nell’annata 2022/23 ha collezionato 30 presenze con la maglia del Fossombrone, scendendo costantemente in campo da sotto età.
La passata stagione, l’esterno calabrese, ha trionfato nel girone E di Serie D con la maglia amaranto ed ha conquistato la Poule Scudetto.